Crollo di Facebook e Instagram, segnalazioni in tutto il mondo

TRIESTE - Anche a Trieste e dintorni Facebook è crollato. A dire il vero si tratta di un crollo sia di Facebook che di Instagram, mentre Whatsapp al momento tiene. Non si tratterebbe, quindi, di un down generalizzato su Meta, la creatura di Mark Zuckerberg, ma "solo" di due tra i principali social. Non si conoscono le ragioni del crollo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in buona parte d'Italia. Segnalazioni sono giunte da tutto il mondo. La notizia è in aggiornamento.