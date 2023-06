Al Rossetti arriva “The Phantom of the Opera”: tutti i divieti e le modifiche alla viabilità

TRIESTE - Dal 4 al 16 luglio si svolgeranno presso il “Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia” le rappresentazioni dello spettacolo "Phantom Of The Opera" (prima assoluta italiana). Per l’occasione, con l’ordinanza temporanea “n. 654-23” il Comune di Trieste ha disposto i seguenti provvedimenti di viabilità.

Per il periodo compreso dalle ore 8,00 di domenica 2 luglio alle ore 24,00 di martedì 18 luglio e comunque fino a cessate necessità:

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, in via Giorgio Strehler, nel tratto di 65 mt. circa tra l’intersezione con via Francesco Crispi e l’intersezione con viale Venti Settembre (ambo i lati);

istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, in viale Venti Settembre, nel tratto di 55 mt. circa tra l’intersezione con via Giorgio Strehler e l’intersezione con via Raffaele Zovenzoni (ambo i lati di entrambe le semicarreggiate compreso il rialzo centrale);

spostamento dello stallo riservato ai disabili dall’attuale posizione in prossimità del n.ro civ. 2 (lato numeri civici pari) di via Giorgio Strehler, nella nuova momentanea collocazione in via Enea Silvio Piccolomini, nel tratto antistante il n.ro civ. 8 (lato numeri civici pari) subito dopo lo stallo riservato ai Vigili Del Fuoco;

istituzione di un restringimento di carreggiata in via Giorgio Strehler, nel tratto tra l’intersezione con via Francesco Crispi e l’intersezione con viale Venti Settembre, con il mantenimento di 1 corsia di marcia larga almeno 3,00 mt. ed avente l’attuale direzione verso viale Venti Settembre / via Enea Silvio Piccolomini.

Per il periodo compreso dalle ore 8,00 di domenica 2 luglio alle ore 24,00 di martedì 18 luglio e comunque fino a cessate necessità:

istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in viale Venti Settembre, nel tratto di 55 met. circa lungo la semicarreggiata in salita compreso tra l’intersezione con via Giorgio Strehler e l’intersezione con via Raffaele Zovenzoni.

Per il periodo compreso dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate necessità nelle giornate da martedì 4 a venerdì 7 luglio nonché da lunedì 10 a venerdì 14 luglio:

istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in viale Venti Settembre, nel tratto di 55 metri circa lungo la semicarreggiata in discesa tra l’intersezione con via Raffaele Zovenzoni e l’intersezione con via Enea Silvio Piccolomini;

istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in via Giorgio Strehler, nel tratto di 65 mt. circa tra l’intersezione con via Francesco Crispi e l’intersezione con viale Venti Settembre.

Per il periodo compreso dalle ore 15,30 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate necessità nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 luglio nonché di sabato 15 e domenica 16 luglio:

istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in viale Venti Settembre, nel tratto di 55 mt. circa lungo la semicarreggiata in discesa tra l’intersezione con via Raffaele Zovenzoni e l’intersezione con via Enea Silvio Piccolomini;

istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in via Giorgio Strehler, nel tratto di 65 metri circa tra l’intersezione con via Francesco Crispi e l’intersezione con viale Venti Settembre.

Eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati ai precedenti punti o altri provvedimenti necessari legati alla sicurezza e/o operatività della manifestazione potranno essere disposti dalle forze dell’ordine o dalla Polizia Locale presenti sul posto.