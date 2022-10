Il dipinto del fascio littorio è stato coperto con della vernice

Il fascio littorio dipinto sulla parete di una cava dismessa nella zona di Silvia, sul Carso, è stato coperto con della vernice gialla e bianca. Lo scatto del nuovo disegno è stato pubblicato dal sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec. "Ho già contattato un legale per valutare l'ipotesi di depositare un esposto contro ignoti per apologia del fascismo che ad oggi è ancora reato - ha dichiarato il sindaco -. Ci aggiungerei anche vilipendio al tricolore in quanto simbolo distintivo della Repubblica Italiana, una democrazia nata dalle macerie della guerra voluta dal fascismo - sconfitto e reso illegale". Il primo cittadino ha quindi condannato l'atto vandalico avvenuto in una cava: "Dobbiamo pensare come valorizzare questi luoghi che devono rimanere ben lontani da vandali e idioti".

Inoltre, questa notte, intorno all'una, i Carabinieri hanno fermato una decina di ragazzi nei pressi della cava. Uno di loro indossava un passamontagna e teneva in mano un bastone. Secondo la Questura il dipinto del fascio littorio non è apparso di recente.