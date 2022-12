Fedriga in Vaticano da papa Francesco: "Un onore e una grande emozione"

"È stato un grande onore incontrare Papa Francesco e donargli alcuni omaggi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, tra cui un merletto realizzato dalla Scuola di Gorizia, a testimonianza delle profonde radici dell'arte nella nostra regione. Ora attendiamo il momento dell'accensione dell'albero di piazza San Pietro e del presepe donato al Vaticano dal Comune di Sutrio, che proietterà la nostra regione al centro delle celebrazioni del Santo Natale nel cuore pulsante della cristianità fino all'Epifania". È questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine dell'udienza del Santo Padre avvenuta questa mattina in Vaticano, durante la quale sono stati donati dalla delegazione del Friuli Venezia Giulia alcuni oggetti rappresentativi della nostra regione tra i quali anche, oltre al merletto, un paio di scarpez, la calzatura tipica tradizionale della Carnia e del Friuli fatta a mano, e un Cristo ligneo intagliato da Moro Isaia, uno degli artisti che ha realizzato il presepe di Sutrio.

Le parole di Fedriga

"Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione e fa molto piacere che Papa Francesco abbia citato nel proprio intervento il nostro territorio e in particolare la località di Sutrio, che ha realizzato il meraviglioso presepe ora collocato in piazza San Pietro", ha detto Fedriga, accompagnato in Vaticano, tra gli altri, dagli assessori alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro.