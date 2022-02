Fedriga contro la proroga dello stato di emergenza: "Riaprire tutto, senza restrizioni"

"Aprire tutto, senza restrizioni, alla fine dello stato d'emergenza", se i numeri continueranno a mostrarsi in flessione. E' la linea illustrata in un'intervista a 'La Repubblica' da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni . Secondo Fedriga, "dobbiamo approfittare ora della tregua che il Covid ci concede", "favorire l'economia", perchè "su cosa accadrà in autunno non abbiamo certezze assolute".