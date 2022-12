Addio al nuovo Ferrini, abbandonato il faraonico progetto

TRIESTE – Il project financing per la riqualificazione del Ferrini viene definitivamente abbandonato. L’amministrazione Dipiazza non si sbottona più di tanto ma annuncia, per la giornata di domani 22 dicembre, la diffusione agli organi di informazione di un comunicato stampa congiunto a firma dello stesso Comune e della Triestina. Per i dettagli dell’operazione che mette la parola fine all’operazione fortemente voluta dall’ex amministratore unico, Mauro Milanese, bisognerà quindi aspettare la giornata di domani. “L’incontro con i vertici – così Everest Bertoli, assessore al Patrimonio del comune di Trieste – è stato proficuo”.