"A breve le concessioni per l'ex fiera", l'annuncio del sindaco

TRIESTE - "Finalmente hanno portato tutte le carte e a breve rilasceremo tutte le autorizzazioni per la fiera. Hanno portato finalmente tutti gli atti e credo che a breve rilasceremo le concessioni e andrò lì, con la mazza, e cominceremo ad abbattere. Prima non c'erano gli atti, non li avevano mai consegnati. Finalmente però hanno portato tutto". L'annuncio, dato durante la trasmissione Ring andata in onda nella serata di ieri 21 marzo su Telequattro, è del sindaco Dipiazza e riguarda il maxi progetto per la riqualificazione dell'ex fiera di Trieste, fermo ormai dal 2017. Il primo cittadino non è entrato nel dettaglio dell'operazione, ma ha spiegato che complessivamente il progetto aveva la necessità di considerare numerosi interventi e anche per questo si sarebbero verificati questi ritardi. Ora, secondo quanto annunciato da Dipiazza, la Mid dell'imprenditore austriaco Walter Mosser sarebbe pronta a partire.

Va ricordato che il rione attende da anni l'avvio del cantiere che, una volta ultimato (le previsioni iniziali parlavano del 2026 come anno di chiusura), vedrà sorgere nell'area un grande parco commerciale, con 150 posti auto e, tra le altre cose, un ascensore esterno funzionale al collegamento tra il parcheggio e la zona dove sorgeranno negozi e uffici. Una zona, preda del degrado da quasi un decennio, che verrà trasformata grazie a 20 mila metri quadrati di spazio commerciale, con studi professionali, laboratori, il tutto che dovrebbe dare lavoro ad almeno 200 persone.