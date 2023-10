Quattro anni senza i figli delle stelle: la cerimonia in ricordo degli agenti uccisi

TRIESTE - A quattro anni dalla sparatoria in Questura, sono stati oggi ricordati con una funzione religiosa gli agenti di polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, caduti nell’adempimento del dovere il 4 ottobre 2019 all’interno della Questura di Trieste. La messa si è svolta alla presenza delle massime autorità e della cittadinanza che, come ogni anno, ha voluto essere vicina alla polizia di stato. La cerimonia è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro nel famedio della Questura, a nome del capo della polizia, da parte del Prefetto e del Questore di Trieste. Così il Cappellano della Polizia di Stato: “L’atto che ogni anno compie la Polizia di Stato a ricordo dei Figli delle Stelle, richiama tutti a non dimenticare uomini ai quali, con il loro servizio, dobbiamo la sicurezza per il bene di tutta la collettività. Il loro sacrificio rimanga sempre in benedizione per la nostra città e ciascuno di noi”.