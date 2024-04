Il film americano “Duino” aprirà il Torino Lovers Film Festival 2024, rassegna cinematografica Lgbt+

DUINO AURISINA - Il film statunitense “Duino”, girato in Friuli Venezia Giulia e prodotto dalla casa di produzione triestina Terroir Films, aprirà il Torino Lovers Film Festival 2024, la più importante rassegna cinematografica italiana dedicata al mondo Lgbt+. Diretto da Juan Pablo Di Pace e Andres Pepe Estrada, il film vede tra i produttori esecutivi Norman Lear, una delle icone di Hollywood per i film indipendenti, Brent Miller e il triestino Massimiliano Milic. La premiere italiana di “Duino” è prevista martedì 16 aprile, alle 20.30 al Cinema Massimo di Torino, Sala Cabiria. Sarà inoltre in replica giovedì 18 aprile, alle 22.15 sempre al Cinema Massimo - Sala Soldati.

La trama

"Duino" narra la storia di Matias, un regista alle prese con la realizzazione di un film non ancora completato, ispirato al suo primo amore sfuggente verso un amico svedese conosciuto in un Collegio, vicino a Trieste nel 1997. La loro intensa amicizia, caratterizzata da tenerezza e fascino, subisce una brusca interruzione quando Alexander viene all'improvviso espulso, lasciando il giovane Matias alle prese con sentimenti mai espressi. Dopo venticinque anni, Matias sceglie di confrontarsi con il suo passato, incontrando nuovamente Alexander, e in questo confronto si trova a esplorare il confine sfumato tra realtà e arte, mentre affronta le insidiose trappole della memoria.

Il film è stato girato tra il Collegio del Mondo Unito a Duino e Villa Pace a Tapogliano, in Friuli coinvolgendo maestranze locali, nazionali e slovene, e ha ottenuto il patrocinio del ministero della cultura. Alcuni degli studenti dello stesso Collegio del Mondo Unito dove si svolge la storia, provenienti da 82 paesi diversi, recitano nel film. I brani originali sono opera del compositore triestino Dorian Dionisi.