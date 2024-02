Fincantieri firma accordo per navi militari: produzione da 30 miliardi

ROMA - Una filiera produttiva di navi militari per un valore stimato in 30 miliardi: questo prevede il nuovo accordo per una join ventire tra Fincantieri ed Edge, uno dei principali gruppi mondiali di tecnologia avanzata e difesa. La filiera produttiva avrà la sua base negli Emirati Arabi Uniti, precisamente ad Abu Dhabi, e avrà diritti di prelazione per gli ordini non Nato, sfruttando in particolare l'attrattiva degli accordi G2G degli Emirati Arabi Uniti e dei pacchetti di finanziamento del credito all'esportazione, insieme a una serie di ordini strategici effettuati da alcuni selezionati Paesi membri della Nato. Edge deterrà una partecipazione del 51 per cento nella joint venture mentre la direzione gestionale sarà affidata a Fincantieri.

Cosa prevede l'accordo

L'accordo è stato formalizzato ieri a Roma con le firme di Hamad Al Marar, Ceo e Direttore Generale di Edge Group e Pierroberto Folgiero, Ceo e Direttore Generale di Fincantieri. La join venture ambisce inoltre a sviluppare l’ambito underwater con un programma di sottomarini di medie dimensioni. Sarà inoltre istituita una design authority dedicata, aprendo nuove opportunità per emiratini altamente qualificati, e attirando competenze internazionali a supporto di questa iniziativa.

Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, ha dichiarato: “Siamo onorati ed entusiasti di unire le forze con Edge Group con l'obiettivo di creare una piattaforma industriale unica nel suo genere in grado di cogliere con massimo spirito imprenditoriale e competenze distintive le notevoli opportunità di mercato che hanno origine negli Emirati Arabi Uniti e si estendono dagli Emirati ai mercati internazionali”.