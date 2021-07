Focolaio Covid a Malta: bloccati per la quarantena anche tre triestini

Ci sono anche tre minorenni triestini (di cui due positivi) e due udinesi tra gli 80 italiani rimasti bloccati a Malta dopo che una ventina di loro sono risultati positivi al Covid. Lo riporta il Tgr Rai Fvg.

Il gruppo di giovani si era recato a Malta per una vacanza-studio e da giovedì sono isolati a loro spese e senza assistenza in un albergo alle porte della capitale La Valletta. Infatti, secondo le norme maltesi, in caso di positività è obbligatorio sottoporsi ad una quarantena di due settimane. I ragazzi potranno quindi rientrare in Italia il 22 luglio, se saranno tutti negativi.