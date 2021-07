Focolaio in Francia: contagiati 16 allievi maestri di sci del Fvg

Erano arrivati in Francia da una settimana per un corso di formazione per maestri di sci dedicato al freestyle. Ma da quattro giorni sono tutti in isolamento dopo che in 3 hanno manifestato sintomi del Covid, poi verificati tramite tampone. Ed ora 73 allievi maestri di sci sono in isolamento nelle strutture accanto gli impianti sciistici di Les Deux Alpes: il corso è stato immediatamente interrotto. Al momento sono una trentina le persone contagiate. I partecipanti, tutti tra i 18 e i 25 anni, provengono da perlopiù dal Friuli Venezia Giulia (38), ma anche dalle province di Caserta, Roma, Brescia.

“Della trentina di positivi, 16 sono del Fvg”, spiega all’Ansa Alessandro Pandolfo, responsabile della formazione del Collegio regionale Maestri di sci del Fvg, ente organizzatore della trasferta. Tutti i partecipanti erano stati sistemati nella stessa struttura alberghiera, con l’obiettivo “di creare una ‘bolla’”. Prima di accedere alla fase formativa avevano presentato un test negativo al Covid o in alternativa l’avvenuta vaccinazione. Tra i positivi, “due casi riguardano persone vaccinate in seconda dose: un'allieva, asintomatica, e un istruttore”.

Ai primi sintomi lo staff aveva contattato a un referente sul posto, “ma gli orari degli studi medici non erano compatibili con l'urgenza di accertare la situazione sanitaria. Ci siamo quindi rivolti a un centro che ci ha dato la possibilità di fare il tampone, poi tramite una farmacia, che ci ha aperto. Al primo caso di positività ho sospeso il corso - ribadisce Pandolfo - e ho detto agli allievi di tornare a casa e cercare il centro più prossimo per fare un tampone. Cosa che tutti hanno fatto, tranne uno, rimasto in Francia e successivamente risultato positivo. È in isolamento nel suo camper”.