Forte bora in città e sul Carso: chiusi i giardini pubblici

TRIESTE - Continuano da stanotte le forti raffiche di bora in città e sul Carso, con picchi fino a 86 chilometri orari. Tra stanotte e stamattina i vigili del fuoco sono stati impegnati in una decina di interventi inerenti alla bora, tra finestre, recinzioni, intonaci e alberi pericolanti. Come riporta Osmer/Arpa, è prevista un'attenuazione in giornata. Il Comune di Trieste informa che i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico per tutta la giornata di oggi, con la riserva di valutare giovedì 23 novembre l'effettivo miglioramento delle condizioni di vento.