Nessuna diffamazione nei confronti di Carini, il giudice assolve Russo

La frase incriminata era "Carini è condannato da un tribunale sportivo per un'accusa di razzismo" ma nella giornata di oggi il giudice Francesco Antoni ha assolto Francesco Russo dalle accuse di diffamazione prodotte dallo stesso direttore di Acom e accolte dal tribunale lo scorso 4 giugno 2021. Russo era stato rimandato a processo per alcune affermazioni emerse durante la polemica sull’esclusione degli atleti africani dal Trieste Running festival, creatura ideata e gestita proprio da Carini. Oggi, nel giorno della sentenza, amarezza e gioia si alternano nei suoi protagonisti.

"Purtroppo per alcuni e per fortuna per altri, la giustizia non è un algoritmo. Dobbiamo attendere le motivazioni della sentenza e poi, se vi saranno i presupposti, valuteremo ogni eventuale ulteriore azione" queste le parole rilasciate da Fabio Carini. Dall'altro lato Russo ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso un post pubblicato sui social. "Credo che ognuno di noi ricordi quelle brutte giornate in cui Trieste guadagnò tutte le prime pagine del mondo per la decisione (poi rientrata) di escludere gli atleti di colore dalla mezza maratona del Trieste Running Festival. Per le mie dichiarazioni (evidentemente non gradite) sono finito davanti ad un giudice grazie ad una querela promossa da Carini e annunciata prima di lui da Fedriga e Roberti. Le querele sono lo strumento con cui troppo spesso chi ha il potere cerca di intimidire chi la pensa diversamente".