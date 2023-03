I Fridays for Future tornano in piazza: venerdì mattina il corteo per il clima

Scendono di nuovo in piazza i Fridays for Future: la partenza del corteo è prevista per venerdì tre marzo alle 9 da piazza Oberdan. "Quello del tre marzo - spiegano gli attivisti in una nota stampa - sarà uno sciopero globale per il clima diverso dagli altri qui a Trieste. Partiremo da Piazza con un corteo colorato, inclusivo e pieno di energia. Mai come questa volta, la battaglia per la Giustizia Climatica porterà in piazza così tante realtà, rivendicazioni e lotte diverse. Che sia per dire no ad opere inutili, come l’ovovia, l’espansione dell’Ospedale di Cattinara, i cogeneratori della Siot, o per pretendere una Trieste più vivibile, con meno navi da crociera e più biciclette, saranno davvero tante le realtà che scenderanno con noi nelle strade questo venerdì".

Gli ambientalisti citano inoltre gli "eventi meteorologici estremi, siccità, diluvi e incendi" e spiegano che "dopo un 2022 di femminicidi, abusi e maltrattamenti, la nostra mobilitazione vuole anche essere un piccolo passo verso l’otto marzo. Non possiamo immaginare un futuro senza giustizia ed eguaglianza di genere, così come non possiamo pensare ad un movimento climatico che non sia antisessista e antidiscriminatorio".

Parteciperanno alla manifestazione il Comitato No Ovovia, Comitato Spontaneo per la pineta di Cattinara, Extinction Rebellion Trieste, Gruppo Locale di Greenpeace Trieste, Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste, WWF Trieste, USB Trieste, FLC CGIL di Trieste, COBAS Scuola Trieste Gorizia, Gruppo Anarchico Germinal, Burjana, Link Trieste, Studenti In Movimento, Comitato Pace Convivenza Solidarietà Danilo Dolci, Libera Associazione Amici di Marco Cavallo, Coordinamento Triestino Contro Carovita e Carobollette, FIAB Trieste Ulisse, Decrescita Felice Muggia.