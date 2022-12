Fuochi d'artificio e animali, l'opposizione: "Dipiazza valuti alternative"

"Si avvicina la vigilia di Capodanno e con essa i festeggiamenti per l'arrivo dell'anno nuovo. L'amministrazione comunale ha annunciato i fuochi d'artificio, chiediamo però che ci sia un ripensamento sulle modalità, in modo da evitare di creare spavento e danno ad animali domestici e fauna selvatica". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i consiglieri comunali Giovanni Barbo (Pd), Paolo Altin (Punto Franco), Riccardi Laterza (Adesso Trieste) e Alessandra Richetti (Movimento 5 stelle). Per i consiglieri esistono alternative "come ad esempio i fuochi d'artificio "silenziosi" (quieter fireworks), con una riduzione importante dei livelli di rumore, oppure i giochi di fuoco senza detonazione, o ancora i droni". "Può essere anche l'occasione per offrire ai cittadini proposte innovative, oltre a rappresentare un importante gesto di sensibilità", concludono.