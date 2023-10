Furgone con 20 migranti si schianta dopo la fuga, una decina di bimbi al Burlo

TRIESTE - Una decina di minorenni sono finiti all'ospedale infantile Burlo Garofolo dopo essere rimasti vittime di un incidente avvenuto a Rabuiese nella tarda serata di ieri 16 ottobre. I minori erano all'interno di un furgone (guidato da un passeur) assieme alle famiglie, tutte migranti. Il mezzo si è schiantato contro un guardrail dopo aver tentato la fuga dalla polizia di Stato. Una ventina circa le persone rimaste coinvolte nel sinistro e prese in cura dai sanitari del 118, accorsi sul posto con diverse ambulanze e automediche. Le mamme sono state trasportate al Burlo assieme ai figli. A Rabuiese sono rimaste sei persone adulte, per le pratiche di rito. La notizia è in aggiornamento