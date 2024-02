Raffica di furti in chiesa, incastrati dalle telecamere: due denunciati

MUGGIA - Una vera e propria banda, composta da diversi soggetti, è finita nel mirino della polizia locale della località rivierasca per una raffica di furti compiuti in piazza Marconi all'interno del duomo. Due le persone che alla fine delle indagni sono state individuate e denunciate, mentre altri due complici al momento rimangono ignoti. Cinque i furti in totale messi a segno dalla banda di ladri, nel periodo tra il 25 dicembre e il 27 gennaio, e scoperti grazie alle telecamere di videosorveglianza.

I due denunciati

Impossibile quantificare quanti soldi siano stati in grado di trafugare dalle cassette per le offerte, anche se nell'ultimo colpo (quello in cui un cittadino di nazionalità bulgara nato nel 1971 e una ragazza di origini sudamericane del 1986, entrambi con diversi precedenti di polizia, sono stati fermati in flagranza di reato) sono stati asportati poco meno di 40 euro. Dopo il primo colpo messo a segno a Natale, ecco che la banda ha agito anche il 30 dicembre, e il 3 e il 9 gennaio. Per rubare le offerte avevano messo a punto un efficace sistema di prelievo.

Il modus operandi

Una volta entrati nel duomo i soggetti tendevano a mescolarsi con i fedeli. Per rubare le offerte utilizzavano un’asta con nastro bioadesivo che, introdotta nei contenitori, permetteva di estrarre sia monete che banconote. Negli episodi di dicembre hanno agito due uomini, mentre il 3 gennaio assieme al cittadino bulgaro ha agito anche una ragazza. Il campanello d'allarme si accende proprio in occasione di questo terzo episodio quando la coppia viene sorpresa dalla persona addetta alle pulizie. Passa poco meno di una settimana e altri due soggetti si ripresentano in chiesa con l'intento di prelevare le offerte dalle cassette.

Le parole del sindaco Polidori

"Desta profonda indignazione il fatto che i ladri, guarda caso ancora e quasi sempre stranieri, abbiano rubato le offerte dei fedeli, per più volte, anche nel giorno di Natale - così il sindaco di Muggia Paolo Polidori -. Sia questo un ulteriore monito a chi pensasse di venire dalle nostre parti a commettere atti criminali, sperando di rimanere impunito: dalle nostre parti la guardia è alta, e l’impegno, a difesa dei cittadini, è estremamente serio".