Ruba da un'auto in via Giulia, le telecamere lo incastrano

La polizia locale del Comune di Trieste ha denunciato un cittadino di nazionalità bulgara (V.D.N., classe 1978) perché ritenuto responsabile di un furto avvenuto in via Giulia all'inizio del mese di luglio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per innumerevoli precedenti di polizia, aveva infranto il parabrezza di una autovettura regolarmente parcheggiata. Una volta rotto il vetro grazie all'utilizzo di una bottiglia, aveva trafugato due giubbotti di pelle, una autoradio, due caricabatteria per cellulari e un profumo. La polizia locale è riuscita a risalire all'uomo grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza.