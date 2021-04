Ruba 170 euro di vestiti all'Ovs: denunciato

Ieri mattina la Polizia ha denunciato un cittadino rumeno di 23 anni per aver sottratto merce per un valore di 170 euro dall’OVS di viale XX Settembre. Il giovane, nel tentativo di strappare l’antitaccheggio ha danneggiato diversi capi di abbigliamento. Sul posto una Volante che ha identificato e denunciato l’uomo per furto aggravato.