Furto con scasso in via Carducci: Royal Bar colpito due volte in una settimana

TRIESTE - Secondo furto in meno di una settimana per il Royal Bar di via Carducci: questa volta è stata sfondata la porta d’entrata e ed è stata portata via la cassa. “Abbiamo trovato divelto il vetro della porta - commenta così Mattia Pangos, titolare dell’attività in centro città - è successo ieri notte all’una e un quarto. La scorsa settimana abbiamo subito un altro furto, nella notte tra domenica e lunedì, l’ennesimo episodio per una situazione insostenibile che riguarda tutti gli altri furti che sono stati segnalati qui in zona”. Il titolare del Royal Bar sui social sottolinea il bisogno di avere a Trieste più sicurezza, più controlli e più telecamere. “Siamo gli unici ad essere stati colpiti per la seconda volta in così poco tempo, non è più la Trieste che conoscevo da ragazzino” conclude Pangos.