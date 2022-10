Airbnb: il Fvg entra nelle 20 mete mondiali dei "nomadi digitali"

Il Fvg viene inserito da Airbnb tra le 20 mete mondiali dei “nomadi digitali”, ossia i lavoratori che scelgono di spostarsi temporaneamente per lavorare da remoto. Tra queste location solo sette sono in Europa e appena due in Italia (il Fvg e la provincia di Brindisi). Airbnb, infatti, promuoverà il Friuli Venezia Giulia come destinazione per i nomadi digitali interessati a trasferirsi e lavorare da remoto per lunghi periodi, mentre la Regione introdurrà delle agevolazioni per facilitare questo tipo di soggiorni.

L’iniziativa è stata presentata oggi ufficialmente a Trieste, dove l’azienda ha temporaneamente trasferito la sede italiana, con i dipendenti che lavoreranno da abitazioni attrezzate. Presenti Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia e degli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini.

“Una modalità di lavoro – ha spiegato Giacomo Trovato -, quella dei nomadi digitali, in forte crescita con lo sviluppo della pandemia, infatti gli utenti di Airbnb alla ricerca di una sistemazione per più di un mese sono quasi raddoppiati dal 2019”. Per questo l’azienda promuove la campagna “Vivi e lavora ovunque”, supportata dal Mise e da Invitalia, che comprende la pagina dedicata www.airbnb.com/ViviLavoraFvG, che mostrerà annunci con le caratteristiche adatte ai nomadi digitali (Wi fi e offerte speciali per i soggiorni da un mese o più) e informazioni utili in materia amministrativa.

A questo si unisce una campagna di promozione su scala mondiale che, verosimilmente, farà crescere la notorietà del Fvg nel mondo e potrebbe portare più visitatori anche nei periodi di bassa stagione. Ci sarà inoltre un seminario rivolto ai proprietari di immobili (a cui ci si può iscrivere su questa pagina) che vogliono affittare a lavoratori da remoto. Sarà anche istituita la figura del Community Manager, per organizzare occasioni di socialità e una rete di relazioni tra gli “smart workers” presenti nel territorio.

“Ci fa enorme piacere lavorare con un partner così prestigioso”. Ha dichiarato l’assessore Rosolen, specificando che “L’adesione alla campagna AirBnB si inserisce nel più ampio progetto Agile Fvg, che nell’autunnno e nel 2023 troverà tutta la declinazione normativa di indicazione puntuale alle imprese, di mappatura dei progetti e servizi per chi si occupa di lavoro agile”.

L’assessore Bini ha poi ricordato che “Il Fvg è regione leader in Italia per qualità della vita, con ben tre città nei primi dieci posti della classifica de Il Sole24Ore, tra cui Trieste al primo posto e Gorizia al nono”, citando poi i cinque siti Unesco nel territorio regionale e “i risultati dell’ultima stagione estiva, con una crescita in doppia cifra delle presenze rispetto al periodo pre-pandemia”, oltre alle “iniziative messe in campo dall’Agenzia regionale Lavoro e Sviluppo Impresa, al fine di attrarre talenti e investimenti”.

E' stato infine ricordato che sono circa 5000 gli annunci di Airbnb in regione, di cui un migliaio a Trieste.