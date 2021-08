G20, Ascani: "Italia propone iniziativa per proteggere i bambini dai rischi della digitalizzazione"

"E' cruciale per noi fare in modo che la transizione digitale venga accompagnata soprattutto dalle piccole e medie imprese, che nel nostro paese sono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale, altrettanto importante è garantire a tutte le imprese sul territorio una connettività veloce, stabile e sicura, però l'altra cosa importante di cui per la prima volta si sta parlando è la protezione dei bambini nell'ambiente digitale. E' necessario che questo diventi un tema al centro delle azioni di tutti i governi a livello mondiale e sono orgogliosa che sia stata l'Italia a proporre questa iniziativa. Innovare è un atto politico tutt'altro che neutro ed è con questo atteggiamento che stiamo conducendo i lavori di questo G20 sulla transizione digitale a presidenza italiana". Lo ha dichiarato la sottosegretaria allo sviluppo economico Anna Ascani in occasione del G20 che si sta svolgendo in Porto Vecchio. Anche il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato la stampa dopo la prima parte dei lavori.