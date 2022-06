Problemi di drenaggio, galleria Foraggi chiusa fino a fine luglio

Altro stop per la galleria di Montebello. La ditta che esegue i lavori ha chiesto una proroga di un mese per aumentare il drenaggio di alcune parti della volta e limitarne la trasudazione. "Tenuto conto del periodo estivo e del fatto che, pur con limitati disagi, il sistema di viabilità alternativo sta reggendo - così la nota del Comune - l’Amministrazione ha deciso di concedere la proroga richiesta. La galleria quindi rimarrà sicuramente chiusa fino al 25 luglio 2022 e alla Regione FVG e alla Trieste Trasporti sarà chiesto di proseguire con le deviazioni del Traporto Pubblico Locale". In questo periodo di cantiere, fa sapere sempre la giunta, sono state completate "molte opere previste nel progetto esecutivo: perforazioni, iniezioni di contatto, iniezioni di impermeabilizzazione, consolidamento dei piedritti, demolizioni del rivestimento per le tubazioni di drenaggio anulare".

Buona parte delle tubazioni "microfessuratedel sistema di drenaggio del rivestimento e delle iniezioni di consolidamento" sono state installate e sono stati eseguiti i lavori di scavo e posa delle tubazioni agli imbocchi, nonché lo scavo e la posa delle tubazioni per lo smaltimento delle acque lungo la galleria.