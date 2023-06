Ennesimo rinvio, l'apertura della galleria di piazza Foraggi slitta ancora

TRIESTE - Altro rinvio per l'infinito cantiere della galleria di piazza Foraggi. Questa volta, come riporta Il Piccolo, i colpevoli sarebbero alcuni pannelli dell'impianto antincendio. Il sindaco rassicura che la galleria è pronta, ma che quest'ultima criticità ha reso necessaria una ulteriore proroga. L'apertura era prevista per il 15 giugno, poi invece si era arrivati al 26 giugno, ovvero domani. Domani, tuttavia, i triestini non attraverseranno la galleria come un tempo. Il primo cittadino ha detto di aver contattato una ditta triestina, così da proporre una sorta di soluzione temporanea che permetterebbe di riaprire la galleria prima del 10 luglio. I social, di fronte all'ennesimo rinvio, continuano a prendersi gioco, non senza stizza, del cantiere. [continua]