Giornata dell'Europa: il centro Europe Direct di Trieste riconfermato per altri cinque anni

Dopo aver vinto un fortunato bando da 120mila euro, il centro Europe Direct di Trieste continuerà la sua attività per altri 5 anni. E' stato presentato oggi dal l 'assessore comunale ai Servizi Generali Lorenzo Giorgi, affiancato da gli operatori dell’Europe Direct Mattia Vinzi, Eva Zukar e Sofia Pesce, il nuovo corso di Europe Direct in occasione della Giornata dell'Unione Europea . "Il Comune di Trieste - ha spiegato Giorgi - è stato selezionato dalla Commissione Europea per presentare uno dei 45 punti in Italia che operano in collaborazione con l'Ue per divulgare quelle notizie che spesso rimangono in secondo piano e non arrivano ai cittadini, ma anche a far scoprire ai triestini l'Europa e l'Europa possa scoprire Trieste".

Dal 1999 il Comune ha un ufficio Europe Direct che organizza attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini (eventi, seminari, dialoghi con i cittadini sia nelle piazze come ad esempio Festa dell’Europa, Barcolana, Maker Faire, Notte dei Ricercatori, che online) anche in collaborazione con il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport - Assessorato ai Giovani. Con questo bando porterà a casa un contenuto di 117.333.000 euro, il che permetterà di continuare l'attività per un'altro quinquennio sul territorio.

"L'ufficio l'ho scoperto quando l'ho avuto come delega - continua Giorgi -. Ho visto un mondo con un grandissimo entusiasmo e voglia di lavorare, l'anno scorso con la pandemia abbiamo fatto 51 incontri, quasi tutti online. L'anno prima della pandemia, una o due volte alla settimana, riuscivamo a organizzare incontri per scoprire Trieste e l'Europa attraverso vari progetti tra cui l'Erasmus. L'ufficio è centrale come posizione e serve a mettere i cittadini a contatto con un'europa che a volte sembra lontana, viene spesso ricordata per gli aspetti negativi ma offre tantissime opportunità, soprattutto ai più giovani. Uno dei punti fondamentali di questo nuovo corso è la linea comune sulla comunicazione contro le fake news". In prossimità del nove maggio, in occasione della festa dell'Ue, saranno colorate di blu la fontana di Nettuno e gli Urban Center, nelle giornate dal sei all'11 maggio.