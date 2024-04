E' il giorno di Mattarella e Pahor, oggi la consegna della laurea honoris causa

TRIESTE - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'ex presidente della Slovenia Borut Pahor tornano a Trieste dove, nella mattinata di oggi, venerdì 12 aprile, riceveranno la laurea honoris causa in giurisprudenza. La cerimonia viene celebrata quattro anni dopo l'iconico momento in cui i due presidenti si sono tenuti per mano davanti alla Foiba di Basovizza. Era infatti il luglio del 2020 quando il Narodni Dom fu stato riconsegnato, nello stesso giorno, alla comunità slovena, un momento di pacificazione dopo gli orrori della seconda guerra mondiale.

Mattarella e Pahor arriveranno oggi all'università intorno alle 11 del mattino e troveranno, ad accoglierli, il sindaco Roberto Dipiazza, il prefetto Pietro Signoriello e il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini (Università e Ricerca) e Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), il ministro sloveno Matej Arcon. Saranno presenti anche il rettore dell'Università Roberto Di Lenarda, e i sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica Samo Turel. Infine ci saranno anche il rettore dell'università di Udine Roberto Pinton e il direttore della Sissa Andrea Romanino.

La cerimonia si terrà nell'aula magna dell'ateneo: dopo il saluto del rettore Di Lenarda saranno lette le motivazioni del conferimento delle lauree. Seguirà quindi la lettura delle laudatio e la consegna della pergamena e della toga, poi Mattarella e Pahor prenderanno la parola per le lectio magistralis. Il presidente lascerà Trieste dopo un pranzo in prefettura, accompagnato anche dalla figlia Laura.