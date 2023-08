Inquinamento: a Muggia unico sito del Fvg nella lista nera di Goletta Verde

MUGGIA - Goletta Verde "boccia" solo un sito del Fvg come inquinato oltre i limiti di legge: si tratta della foce del Canale Fugnan a Muggia. Come riporta Ansa, la zona si trova nella black list di Legambiente da ben 13 anni e che anche per il 2023 viene catalogata come "fortemente inquinata". Gli altri nove punti, di cui cinque a mare e quattro alle foci di fiumi e canali, sono stati analizzati in laboratori specializzati e sono risultati entro i limiti di legge come lo scorso anno. Due sono in provincia di Trieste: la spiaggia presso viale Miramare, in località Barcola; la spiaggia di Sistiana Castelreggio, a Duino Aurisina. Tre i punti campionati in provincia di Gorizia: la spiaggia libera di Marina Julia, a Monfalcone; la foce del fiume Isonzo, a Grado; la spiaggia presso il viale del Sole all'incrocio con via Svevo, sempre a Grado. Quattro sono i punti in provincia di Udine: la foce del fiume Stella, a Precenicco, e tre a Lignano Sabbiadoro: lo scarico del depuratore, la spiaggia presso il lungotevere Trieste, all'incrocio con via Gorizia, la foce del fiume Tagliamento in località Riviera.