In ospedale con coltelli e merce rubata, pregiudicato di nuovo nei guai

Girava in ospedale a Gorizia con coltelli e taglierini, un anello d'oro e pietre preziose proveniente da un furto e 3000 euro in contanti. Per questo motivo, un trentaseienne originario della Repubblica Ceca è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica da parte degli uomini della Squadra Volante intervenuti, il 14 marzo scorso, in seguito ad una segnalazione di "un uomo che si era introdotto con atteggiamento sospetto all'interno della struttura".

I reati contestati sono ricettazione e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Gli operatori, intervenuti sul posto, hanno rintracciato immediatamente il soggetto e, insospettiti dal comportamento aggressivo, dai plurimi precedenti di polizia e dagli oggetti che lo stesso portava al seguito, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale che ha inchiodato il trentaseienne.