Tre bombe della Grande guerra dal Carso a Gorizia, verranno fatte brillare

TRIESTE - Verranno fatti brillare in una cava in provincia di Gorizia tre ordigni risalenti alla prima guerra mondiale ritrovati sul Carso nell'ultimo anno. La prima era stata ritrovata in zona Medeazza all'epoca del grande incendio della scorsa estate, mentre le altre due erano state rinvenute tra Sistiana ed Aurisina. Il trasporto dovrebbe avvenire in giornata, a cura dei militari dell'Arma. Allertati, per quanto di competenza, anche i sanitari del 118. Si tratta, nello specifico, di granate e di proietti di piccolo calibro. Gli ordigni sono stati rinvenuti dopo alcuni lavori di messa in sicurezza successivi agli incendi che l'anno scorso avevano tenuto sotto scacco il Carso. Le dimensioni ridotte dei residuati bellici fanno sì che l'operazione per farli brillare possa essere svolta, senza grossi problemi, all'interno di una cava.