Bomba della Grande guerra in centro a Gorizia, gli artificieri la rimuovono

A trovarla verso le 13:30 sono stati alcuni operai di una ditta incaricata di effettuare alcuni lavori sulle condutture in via Puccini

E' durato un paio d'ore l'allarme bomba in via Puccini, a Gorizia, scattato quando alcuni operai della ditta incaricata da Irisacqua di effettuare alcuni lavori sulle condutture, vero le 13.30 hanno rinvenuto l'ordigno, risalente alla Grande guerra. Immediatamente sono arrivate sul posto le forze dell'ordine, il prefetto e l'assessore alla Protezione civile, Francesco Del Sordi ed è stata transennata la strada. Contestualmente sono stati allertati gli artificieri dell'esercito che hanno proveduto a rimuovere la bomba, trasportata successivamente in un sito adeguato dove sarà fatta brillare.