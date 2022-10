Grave incidente in bici nella notte: donna 38enne all’ospedale

Un incidente tra un'auto e una bici si è verificato nella notte a San Pier D'Isonzo. È successo intorno alle 23, in via XXV Aprile, lungo il cavalcavia dell'autostrada. Nell'impatto, avvenuto per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è rimasta gravemente ferita una donna di 38 anni, che pedalava in sella alla bici. La donna è stata sbalzata per due metri, riportando un trauma al capo e diverse contusioni. È stata tempestivamente soccorsa dalle equipe mediche del 118 con il coordinamento della Sores ed è stata trasportata in volo, nella notte, all'ospedale, in condizioni serie.

Un'alta persona è rimasta ferita nell'incidente ma in maniera non grave (codice verde). Intervenuti elicottero sanitario, automedica e ambulanza, più un mezzo della squadra comunale di Protezione civile di Turriaco.