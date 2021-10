Da Domio allo stadio, almeno 2mila al corteo no green pass

Almeno duemila manifestanti anti green pass si sono radunati nella mattinata di oggi 27 ottobre davanti al Pane Quotidiano di strada della Rosandra (molti dei quali si sono uniti al corteo durante la marcia). Dopo le 9 è prevista la partenza di un corteo che sfilerà lungo via Flavia, via Valmaura, via Palatucci e via Rio Primario. L'intenzione degli organizzatori era quella di arrivare fino davanti ai cancelli della Siot/Tal, l'importante azienda petrolifera tedesca che gestisce l'oledotto da Trieste a Ingolstadt, in Baviera. Nella serata di ieri il prefetto Valerio Valenti ha affermato a Il Piccolo che la protesta non giungerà davanti all'entrata. La notizia è in aggiornamento