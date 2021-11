Senza green pass al lavoro, sanzionate due cassiere e titolare de La beccheria

La Polizia di Stato ha sanzionato tre persone per l’inosservanza della normativa antipandemica. Si tratta di due cassiere del supermercato La Beccheria, di piazza del Perugino, che lavoravano prive della certificazione verde, e del titolare dello stesso per il mancato controllo del possesso di detti certificati. Queste mancanze sono state riscontrate nei giorni scorsi da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. In arrivo sanzioni da un minimo di 600 a un massimo di 1500 euro.

Nel complesso, dal primo novembre a ieri, 21, la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 7643 persone sanzionandone le tre di cui sopra. Controllate anche 90 attività commerciali.