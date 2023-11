Guida con una patente falsa: denunciato e sanzionato

MONFALCONE - Si è concluso con una sanzione dell'importo di 5.100 euro, una denuncia e la segnalazione alla Procura per il conducente e il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo il controllo della Polizia locale di Monfalcone che, durante un servizio appiedato nella zona pedonale del centro cittadino, la scorsa settimana ha sottoposto a verifica un autocarro, immatricolato in Italia, mentre sostava nell’area. Controllando i documenti, gli agenti hanno effettuato un’approfondita verifica sulla patente di guida del conducente - un quarantacinquenne di nazionalità pachistana - emessa dallo Stato del Pakistan, risultata falsa. Comminata la sanzione e apposto il fermo al veicolo da parte della Polizia locale, l’uomo è stato quindi denunciato per aver esibito un atto falso, fotosegnalato presso il Commissariato per accertarne l’identità e segnalato alla Procura della Repubblica di Gorizia, mentre la patente di guida è stata sottoposta a sequestro penale.