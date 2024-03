Cestista 17enne della Pallacanestro Trieste vince un'auto elettrica al premio Citroën

TRIESTE - Consegnato nello showroom Bliz di Trieste l’atteso premio dell’Educational GënerationAMI - l’Electric Mobility per lo Sport promosso da Citroën Italia. Diciassettenne e atleta del settore giovanile della Pallacanestro Trieste, il fortunato d’Italia del concorso a premi GënerationAMI - l’electric mobility per lo sport che ritira nello showroom Bliz di Trieste la Citroën AMI in comodato d’uso gratuito per sei mesi. Il progetto GënerationAMI per lo sport ha coinvolto il settore giovanile della Pallacanestro Trieste, e le maggiori società sportive italiane in attività ed esperienze di guida con lo scopo di aumentare la sensibilità degli atleti verso la mobilità elettrica, attraverso formazione teorica tenuta da relatori esperti Citroën e Test Drive a bordo del quadriciclo leggero 100% elettrico Citroën Ami. Un perfetto inizio per Ivan, che a 17 anni guida la sua nuova AMI per le strade di Trieste; un primo passo verso una comunità più sana e più sostenibile. Oggi le sfide da sostenere sono diverse, sicuramente i giovani sono la leva ricettiva per affrontare con un passo celere, la transizione energetica.