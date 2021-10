I no Green Pass anche alla Barcolana: sit in davanti al palco della Rai

Altri due cortei sono previsti per lunedì: uno alle organizzato dai Cobas, insieme al sindacato Usb e Usi, uno in cui manifesteranno i lavoratori portuali

La protesta No Green pass arriva anche alla Barcolana: qualche centinaio di persone si sono radunate in piazza Unità davanti allo spazio dedicato alle dirette della Rai, di fronte alla scala dei giganti. Presente il futuro consigliere Ugo Rossi del movimento 3V, che ha organizzato il presidio. Sul posto anche la Polizia di Stato in tenuta antisommossa. Altri due cortei sono previsti per lunedì: uno alle 10, che partirà da piazza Goldoni, organizzato dai Cobas, insieme al sindacato Usb e Usi, uno alle 14:30 dall’ingresso del Porto Nuovo, in cui manifesteranno i lavoratori portuali che minacciano di bloccare lo scalo dal 15 ottobre.