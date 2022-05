I no Green pass bloccano il corteo del 1 maggio

Attimi di tensione al corteo del 1 maggio. Una cinquantina di No Green pass hanno bloccato la strada ai manifestanti in via San Giacomo in monte chiedendo ai sindacati di scegliere da che parte stare.

La protesta dei lavoratori ha quindi deviato per via del Rivo e ha proseguito la manifestazione.

I no green pass hanno quindi raggiunto l'altro corteo al grido di "vergogna" e "fascisti", ma sono stati respinti dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. I no pass cercando di superare il blocco. Scontri in corso con la polizia

Notizia in aggiornamento