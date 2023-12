Porto: ICoP cede Logistica Giuliana alla tedesca Hhla

TRIESTE - Logistica Giuliana, concessionaria di aree nel Porto di Trieste, viene ceduta al gruppo tedesco Hhla Ag da ICoP Spa. L'operazione, già finalizzata, permetterà al Gruppo Hhla di usufruire di nuovi spazi limitrofi alla sua controllata Plt, acquisita nel 2021. Gli accordi prevedono anche lo sviluppo, nel quadro di una partnership pubblico privato del nuovo Molo VIII, per la cui realizzazione è candidata ICoP. Vittorio Petrucco, presidente di ICoP, che ha firmato l’Accordo di Programma nel 2020 e coordinato il progetto di riconversione dell’ex Ferriera, commenta: “Questo è un passaggio fondamentale nel processo di sviluppo del porto di Trieste e rafforza la nostra collaborazione con HLLA, nostro partner strategico per lo sviluppo dell’area. Siamo soddisfatti per come il programma stia procedendo e confidiamo di portare avanti efficacemente insieme l’impegno per lo sviluppo degli investimenti previsti”.