Asugi, conferiti due incarichi provvisori di medico di medicina generale

ASUGI comunica che, dopo aver consultato il Comitato aziendale per la medicina generale, sono state definite tramite decreto le graduatorie per il conferimento di due incarichi provvisori di medico di medicina generale, convenzionato per l'assistenza primaria, rispettivamente per l'ambito di Grado e per il consorzio di Capriva del Friuli (composto dai comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Mariano, Medea, Moraro, San Lorenzo Isontino).

Gli incarichi avranno durata massima di un anno e cesseranno alla data, anche anteriore, di insediamento dei professionisti cui verrà conferito l'incarico a tempo indeterminato. L'Azienda provvederà quindi a contattare i professionisti in graduatoria per gli adempimenti formali. Il conferimento degli incarichi si rende necessario considerato che dal 1° dicembre 2020 cesseranno i rapporti con 2 medici di medicina generale che operano negli stessi ambiti territoriali. Per garantire la continuità delle cure agli assistiti dei medici che cesseranno il rapporto convenzionale a partire dal 1° dicembre, questi verranno trasferiti dagli uffici competenti nelle liste dei professionisti a cui verrà conferito l’incarico.