Vasto incendio sopra Bagnoli, a fuoco il San Michele

BAGNOLI (Dolina) - Un vasto incendio sta interessando un versante del monte San Michele, alle spalle dell'abitato di Bagnoli della Rosandra, nel comune di Dolina. Le fiamme hanno interessato la parte ovest dell'altura, fin dalle 15 di oggi 12 luglio. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Opicina e Muggia e del Comando di via D'Alviano, i carabinieri di San Dorligo della Valle, squadre della Protezione Civile, il Corpo forestale regionale. Il fumo si sta riversando soprattutto in direzione della val Rosandra. Notizia in aggiornamento