TRIESTE - Una automobile è andata a fuoco in via Forti, nel rione di Borgo San Sergio. L'episodio è avvenuto verso le 10:30 di oggi 31 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ancora ignote le cause che hanno portato il mezzo a prendere fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.