Casa va a fuoco a Cattinara, nell'incendio morti quattro cani

TRIESTE - Questa mattina una abitazione nel rione di Cattinara è stata interessata da un incendio le cui fiamme non hanno lasciato scampo a quattro cagnolini. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, ma per i quattro animali non c'è stato nulla da fare. Danni ingenti all'abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'episodio. La notizia è in aggiornamento.