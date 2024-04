Incendio al Villaggio del Pescatore: materiali da pesca in fiamme

DUINO AURISINA - Un incendio, nel quale sono andati a fuoco svariati materiali da pesca, è scoppiato ieri, 13 aprile, al Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino Aurisina. Come riportato dal Tgr Rai Fvg è successo ieri pomeriggio, nella locale cooperativa miticoltori. Intervenuti i vigili del fuoco di Opicina e Trieste con una motobarca del gruppo nautico e due autobotti, che hanno spento il rogo in tempi brevi. Sul posto anche la polizia. Ignote le cause dell'incendio ma si presume possa essersi originato da un mozzicone di sigaretta, gettato accidentalmente.