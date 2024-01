Fiamme in appartamento a San Giacomo, morto un giovane

TRIESTE - Un uomo del 1987 è deceduto in via del Ponzanino 5, nel rione di San Giacomo, dopo che l'appartamento dove viveva è andato a fuoco. Il rogo si è sviluppato verso le 7 del mattino di oggi 24 gennaio. Il corpo della persona (la cui identità è ancora sconosciuta) è stato trovato carbonizzato, all'interno dell'appartamento sito al quarto piano dello stabile. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un impianto di riscaldamento rudimentale che la vittima avrebbe costruito. A causa delle fiamme e dell'intervento dei vigili del fuoco, il pavimento della casa avrebbe ceduto, facendo cadere calcinacci e altro al piano di sotto.

L'appartamento al terzo piano, abitato da una famiglia di origine serba, è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche la polizia locale del Comune di Trieste, per avviare le pratiche volte ad individuare un alloggio per la famiglia. Diverse le persone sfollate dallo stabile. Proprio in via Ponzanino qualche anno fa si era sviluppato un terribile incendio in cui era morto un giovane triestino. In quell'occasione la Squadra mobile della questura giuliana era riuscita a chiarire i contorni dei fatti, fermando una persona e arrestandola per omicidio. "In questo condominio non parla nessuno - così un residente della zona -, sono tutti scorbutici, silenziosi, non mi meraviglio che sia successa una cosa del genere".