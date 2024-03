Incendio a San Giusto: evacuato un palazzo

TRIESTE - Incendio in un condominio di via Capitolina, in zona San Giusto, al civico 3/5. È successo intorno alle 12:45 di oggi, 26 marzo. Le fiamme si sarebbero originate in un appartamento all'ultimo piano, nella zona tra il balcone e il soggiorno. Evacuato l'intero palazzo a scopo cautelativo ma non ci sono stati feriti nè intossicati. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio e sono in corso controlli negli altri appartamenti dello stabile per escludere ulteriori focolai. I proprietari non erano fortunatamente in casa quando è scoppiato l'incendio. Visibilmente annerita e danneggiata la parte dell'edificio tra il balcone e il tetto e ci sono stati danni da fumo anche all'interno dell'appartamento. Ancora ignote le cause.