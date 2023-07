Incendio a San Giacomo, decina di residenti evacuati, sette in ospedale

TRIESTE - Nella notte si è sviluppato un incendio in via della Guardia 33, a Trieste, costringendo l'evacuazione di una decina di persone residenti nel palazzo. Sette i residenti trasportati in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, in un'operazione di maxi emergenza. Le cause dell'incendio sono ap vaglio dei vigili del fuoco. La notizia è in aggiornamento