Incendio in grattacielo in via Di Vittorio, morta una donna di 51 anni tra le fiamme

TRIESTE - Si chiamava Monica Battisti la donna di 51 anni deceduta in un incendio divampato nella notte verso le cinque di oggi, lunedì 26 giugno, al quarto piano del civico 22 di via Di Vittorio. Nell'incendio è rimasto intossicato anche il figlio della donna, nato nel 1990 e portato all'ospedale in condizioni non gravi. Alcuni vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti, nessuno di loro è in gravi condizioni. In particolare, un operatore ha avuto una leggera intossicazione, uno ha subito una leggera ustione e due hanno riportato contusioni a causa di alcuni calcinacci caduti dal soffitto. Sono intervenuti sia i vigili del fuoco del Comando provinciale di via D'Alviano che della stazione di Muggia. Evacuato lo stabile di proprietà dell'Ater. La donna è stata trovata morta nel corridoio di casa, probabilmente dopo aver tentato la fuga a causa delle fiamme. Gli operatori hanno soccorso il figlio della donna facendolo uscire da una finestra con l'autoscala. Gravissimi danni all'appartamento, mentre non risulta danneggiato quello al piano di sopra, anche se devo essere ultimati i controlli per l'agibilità. Non si conoscono, al momento, le cause dell'incendio e per il momento i vigili del fuoco non hanno ancora escluso nessuna causa. Morti nel rogo anche la cagnolina di Monica e altri piccoli animali domestici.