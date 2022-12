Incendio in un appartamento di via Romagna: sul posto i vigili del fuoco

Scoppia un incendio con grande fuoriuscita di fumo in un appartamento in via Romagna e i vigili del fuoco intervengono a spegnere le fiamme. E' successo verso le 16.30 di oggi, martedì 27 dicembre, al terzo piano di un edificio al civico 107. Il personale dei vigili del fuoco, dopo essersi accertato che la proprietaria fosse già uscita dall'appartamento, è giunto sul posto con la prima partenza e l'autoscala e ha iniziato le operazioni di spegnimento. Non sembrano esserci feriti ma sul posto sono comunque arrivati il personale sanitario del 118 e la polizia. L'intervento è ancora in corso e non sono ancora note le cause dell'incendio.