Incendio in via San Cilino: sul posto i vigili del fuoco

TRIESTE - Incendio questa mattina in via San Cilino. Il rogo è divampato poco dopo le 8 in un appartamento al sesto piano di un condominio sito al civico 71. Lo ha riportato Il Piccolo, sottolineando che al momento non risultano intossicati. Il focolaio è partito nel soggiorno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito domato le fiamme.